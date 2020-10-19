19 октября. Mossovetinfo.ru – Прокурор попросил наказания в виде 4 лет лишения свободы условно для депутата Мосгордумы Олега Шереметьева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-секретарь Замоскооврецкого суда Москвы Валентина Норбах.
Кроме того, по делу заявлен иск в размере 2 миллионов рублей
В августе 2020 года в отношении Шереметьева было возбуждено уголовное дело. По версии следствия в период с ноября 2019 по февраль 2020 Шереметьев ежемесячно предоставлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на суммы от 350 до 600 тысяч рублей, мотивируя их заведомо ложными данными о выполнении помощником «заданий особой важности и сложности». Эти деньги Шереметьев присваивал и пользовался ими по своему усмотрению.
В результате бюджету столичного парламента был причинен ущерб в размере более 2 миллионов рублей.
Сам Шереметьев свою вину отрицает. В начале сентября 18 депутатов Мосгордумы от КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России» выпустили заявление в поддержку Шереметьева. Они рассматривают уголовное дело в его отношении «как политически мотивированное, возбужденное с целью помешать работе депутата, известного своими громкими оппозиционными выступлениями».
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