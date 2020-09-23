23 сентября. Mossovetinfo.ru - Пропавшая в Москве в понедельник, 21 сентября, 12-летняя Диана Жулина найдена живой, об этом сообщила в своем аккаунте в Instagram мать девочки Надежда Славина.



По словам Славиной, ее дочку будут обследовать психологи, у нее возьмут анализы, полиция намерена установить все обстоятельства случившегося.



При этом, Славина написала, что находится в шоковом состоянии, так как несмотря на то, что они с дочерью не ссорились, в настоящее время Диана рассказывает про нее «страшные вещи». По мнению Славиной, вероятен вариант, что кто-то хочет ее очернить.



Ранее сообщалось, что 12-летняя Диана Жулина днем в понедельник, 21 сентября, вышла из школы, расположенной в 5-м Монетчиковском переулке, после чего пропала.