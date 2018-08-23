23 августа. Mossovetinfo.ru – Ночь с 22 на 23 августа стала самой холодной в Москве за два месяца, сообщает центр погоды «Фобос».



По данным синоптиков, ночью в Москве была зафиксирована температура воздуха в +8,6 градуса. В предыдущий раз столь низкая температура отмечалась в Москве 16 июня.



Ожидается, что и предстоящая ночь будет в Москве не менее холодной.