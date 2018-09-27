27 сентября. Mossovetinfo.ru – Прошедшая ночь в Москве стала самой дождливой с начала сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное метеобюро.



По данным синоптиков, за ночь в Москве выпало около 15 миллиметров осадков, что составляет порядка 15% месячной нормы.



Всего с начала месяца в Москве уже выпало 66 миллиметров осадков, при месячной норме в 65 миллиметров.