27 сентября. Mossovetinfo.ru – Прошедшая ночь в Москве стала самой дождливой с начала сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное метеобюро.
По данным синоптиков, за ночь в Москве выпало около 15 миллиметров осадков, что составляет порядка 15% месячной нормы.
Всего с начала месяца в Москве уже выпало 66 миллиметров осадков, при месячной норме в 65 миллиметров.
12:42 Город (Москва и область) До конца года в Москве снесут 18 домов по программе реновации
12:25 Город (Москва и область) Каждый пятый москвич уже сделал прививку от гриппа
12:11 Город (Москва и область) Первая ярмарка театральной книги пройдет в Москве с 28 по 30 сентября
11:25 Общество Прошедшая ночь в Москве стала самой дождливой с начала сентября
10:53 Город (Москва и область) Детский горнолыжный склон появится на западе Москвы
18:31 Город (Москва и область) Собянин призвал депутатов Мосгордумы принять активное участие в развитии программы «Мой район»
10:01 Город (Москва и область) В московских поликлиниках медкарты оснастят радиометками
09:07 Город (Москва и область) Представителем мэра Москвы в Мосгордуме стала Наталья Сергунина
08:55 Город (Москва и область) В Москве реорганизованы два департамента
12:45 Город (Москва и область) Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет
14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы
13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития