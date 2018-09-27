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Общество     27.09.2018 11:25

Прошедшая ночь в Москве стала самой дождливой с начала сентября

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Теги:  осадки  погода 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Прошедшая ночь в Москве стала самой дождливой с начала сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное метеобюро.

По данным синоптиков, за ночь в Москве выпало около 15 миллиметров осадков, что составляет порядка 15% месячной нормы.

Всего с начала месяца в Москве уже выпало 66 миллиметров осадков, при месячной норме в 65 миллиметров.


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Теги: 
осадки  погода 

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