31 августа. Mossovetinfo.ru – Завершающееся летом вероятно станет одним из самых теплых в Москве за все время наблюдений, сообщает центр погоды «Фобос».



По данным синоптиков, метеорологическое лето в Москве наступило 30 апреля, когда среднесуточная температура воздуха превысила +15 градусов. Лето продолжается уже 123 дня. Это один из самых высоких результатов за всю историю наблюдений. Длиннее лето было только в 1967 году, когда лето продолжалось 127 дней, и в 1996 году, когда лето длилось 130 дней. При этом синоптики прогнозируют, что в сентябре в Москве также сохранится теплая погода, превышающая климатическую норму. Таким образом нынешнее лето может оказаться самым длинным за всю историю наблюдений.



Среднесуточная температура лета составила 19,2 градуса тепла, что примерно на 1,5 градуса выше нормы. Кроме того, лето было достаточно сухим – количество выпавших осадков составило 72% от нормы. При этом лето было хоть и теплым, но достаточно мягким, было всего 3 дня, когда температура воздуха превысила отметку в +30 градусов.