 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Общество     02.12.2024 11:25

Прошла презентация полного собрания Российской исторической энциклопедии

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Российская историческая энциклопедия  презентация 

2 декабря — Mossovetinfo.ru — Презентация полного собрания Российской исторической энциклопедии прошла в понедельник в РИА Новости.

«Сегодня мы презентуем завершение этой работы. Это уникальный продукт, который является по сути маркером состояния исторической мысли и того, что думают профессиональные ученые-историки о тех или иных событиях, людях. Задумали мы этот проект в 2014 году, и первые тома вышли уже в 2017 году», – сообщил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Всего в рамках серии вышло 14 книг, последние четыре из которых – сдвоенные сборники.

В электронном виде Российская историческая энциклопедия доступна на специализированном портале история.ру.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Российская историческая энциклопедия  презентация 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:25 Общество Прошла презентация полного собрания Российской исторической энциклопедии

10:54 В России ЦБ и Минюст намерены ограничить взыскание долгов россиян в обход суда

10:11 Общество Справедливая Россия начала подготовку к выборам в Госдуму 2026 года

09:49 Город (Москва и область) С 1 декабря 2024 года по 28 февраля 2025-го в столице пройдет зимний фестиваль «Усадьбы Москвы»

09:56 Город (Москва и область) Собянин поручил продолжить реализацию программы «Сделано в Москве»

Актуальные материалы

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

14:06 В мире Лукашенко: миру жизненно необходим честный разговор и беспристрастные оценки происходящих событий

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

18:21 В России Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН

18:14 Общество За организацию незаконной миграции будет грозить конфискация имущества – Госдума

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru