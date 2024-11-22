Прошла презентация полного собрания Российской исторической энциклопедии

2 декабря — Mossovetinfo.ru — Презентация полного собрания Российской исторической энциклопедии прошла в понедельник в РИА Новости.



«Сегодня мы презентуем завершение этой работы. Это уникальный продукт, который является по сути маркером состояния исторической мысли и того, что думают профессиональные ученые-историки о тех или иных событиях, людях. Задумали мы этот проект в 2014 году, и первые тома вышли уже в 2017 году», – сообщил председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.



Всего в рамках серии вышло 14 книг, последние четыре из которых – сдвоенные сборники.



В электронном виде Российская историческая энциклопедия доступна на специализированном портале история.ру.