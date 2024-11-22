Другие материалы
-
Общество
02.12.2024, 11:25
Прошла презентация полного собрания Российской исторической энциклопедии
2 декабря — Mossovetinfo.ru — Презентация полного собрания Российской исторической энциклопедии прошла в понедель...
-
Общество
01.12.2024, 10:11
Справедливая Россия начала подготовку к выборам в Госдуму 2026 года
1 декабря — Mossovetinfo.ru — Стратегическая сессия депутатов и актива партии Справедлива Россия по подготовке пре...
-
Общество
22.11.2024, 12:05
О встрече с лидером партии «Справедливая Россия – За правду» Сергеем Мироновым – пресс-служба Кремля
22 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин провел встречу с лидером партии и главой думской фракции «...