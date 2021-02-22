 
Актуальные темы: коронавирус
Общество     22.02.2021 11:23

Путин — делегатам съезда СР: объединение позволит достойно проявить себя на выборах

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Путин  Владимир Путин 

22 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин в обращении к делегатам съезда партии «Справедливая Россия» заявил, что объединение с партиями «За правду» и «Патриоты России» позволит «достойно проявить себя на предстоящих выборах» в Государственную Думу.

Как передает корреспондент ИА МОССОВЕТ, текст обращения президента зачитал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. В нем президент отметил, что «партия является одной из авторитетных политических сил в стран».

По словам Путина, законодательные инициативы «Справедливой России» вызывают неизменное уважение.

Президент выразил уверенность, что начатый объединительный процесс позволит с «еще большей энергией результативно трудиться на благо отечества, достойно проявить себя на предстоящих выборах».

Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» проводят 22 февраля съезды по вопросу об объединении. Новая партия будет официально создана на общем съезде, который состоится вечером 22 февраля.

28 января три партии подписали совместный манифест об объединении, в котором изложили основные принципы, с которыми партия намерена идти на выборы.

Новая партия, которая пойдет на выборы под названием «Справедливая Россия - За правду» выступает за создание солидарной социально-ориентированной экономики с усилением роли государства, введение прогрессивной шкалы налогообложения, отказ от Болонской системы образования и отмену ЕГЭ, введение базового дохода для населения, повышение МРОТ, пенсий и пособий, госрегулирование цен на продукцию естественных монополий, прямые выборы мэров, отказ от муниципального фильтра на губернаторских выборах.

Также новая партия считает необходимым перераспределить доходы от центра в регионы и национализировать ключевые инфраструктурные отрасли.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Путин  Владимир Путин 

Возврат к списку

Лента новостей

11:23 Общество Путин — делегатам съезда СР: объединение позволит достойно проявить себя на выборах

10:20 Общество В Москве на неделе ожидаются сильные колебания атмосферного давления

09:27 Общество Синоптики рассказали, когда в Москву придет весна

11:00 Общество Аномальные морозы в Москве в середине недели сменит оттепель

10:43 В мире Ученые сообщили о сроках сохранения иммунитета к COVID-19

Актуальные материалы

10:20 Общество В Москве на неделе ожидаются сильные колебания атмосферного давления

22:51 Другое «Динамо» обыграло «Спартак» в московском дерби

17:55 Город (Москва и область) В День защитника Отечества в Москве прогремит праздничный салют

17:53 Город (Москва и область) Парковка в Москве 22 и 23 февраля будет бесплатной

14:16 Общество Москвичи обсудят более 90 градостроительных проектов

14:04 Мнения Дмитрий Орлов: вопрос о памятнике на Лубянке не нужно выносить на референдум

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru