16 апреля. Mossovetinfo.ru - Почетные граждане Москвы, руководители ветеранских организаций столицы Владимир Долгих и Иван Слухай награждены орденами «За заслуги перед Отечеством» II и орденом III степени соответственно. В указе Президента РФ от 16 апреля, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится, что они награждены «За многолетнюю активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодёжи».



Иван Слухай ушел в народное ополчение в 1942 году, победу встретил в Австрии. Подробную биографию Долгих ранее публиковало ИА «Моссовет».



Владимир Долгих родился 5 декабря 1924 года в городе Иланский Красноярского края. В декабре 1941 года добровольцем ушел на фронт, участвовал в боях под Москвой в составе 6-й Гвардейской стрелковой дивизии Брянского фронта, в феврале 1943 года был тяжело ранен и демобилизован. За участие в боях в период Великой Отечественной войны награжден двумя орденами Отечественной войны I степени и медалью «За оборону Москвы».



Долгих стоял у истоков создания мощного экономического и индустриального потенциала нашего государства. Прошел нелегкий трудовой путь от рядового инженера до руководителя Красноярского завода цветных металлов, затем на протяжении семи лет возглавлял Норильский горно-металлургический комбинат.



В 1969 года избран Первым секретарем Красноярского крайкома КПСС, с 1972 года - Секретарь ЦК КПСС, с 1982 по 1988 год - кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР. За заслуги перед Отечеством В.И.Долгих дважды присвоено звание Героя Социалистического Труда, он награжден шестью орденами Ленина, знаком отличия «За заслуги перед Москвой», четырьмя иностранными орденами, имеет более 30 медалей и знаков отличия.



Также Долгих многие годы возглавлял и возглавляет общественные ветеранские организации, был председетелем общественного совета Москвы, сенатором от Москвы.