 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Общество     15.05.2024 21:26

Путин подписал закон о запрете участия иноагентов в выборах

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  закон  иноагенты  выборы  участие  запрет 

15 мая — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин подписал принятые ранее Госдумой поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ряд других ФЗ, которые устанавливают запрет для иноагентов на участие в выборах всех уровней. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом к моменту передачи документов, необходимых для регистрации, кандидат должен прекратить статус иностранного агента. Норма будет актуальна для выборов в федеральные органы госвласти, органы власти регионов, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления.

Также полномочия лиц, которые на день вступления в силу закона включены в реестр иноагентов и замещают должности в органах публичной власти, прекращаются досрочно в случае, если в течение 180 дней со дня вступления в силу настоящего федерального закона они не были исключены из реестра.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
закон  иноагенты  выборы  участие  запрет 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

21:26 Общество Путин подписал закон о запрете участия иноагентов в выборах

12:55 В мире Россия и Китай содействуют развитию и процветанию друг друга – Путин

12:27 Мнения Новый лидер Тайваня должен должен сделать серьезный выбор между мирным развитием и конфронтацией - КНР

12:14 Происшествия В Московской области по уголовному делу об организации незаконной миграции задержано пятнадцать человек - СК

11:49 В России Путин назначил в пяти регионах врио губернаторов

Актуальные материалы

16:49 В России Госдума утвердила кандидатуру Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства РФ

11:01 Город (Москва и область) Путин на параде Победы заявил о постоянной боевой готовности стратегических сил

11:19 В мире Зеленский впервые публично допустил мирные переговоры с РФ без выхода к границам 1991 года

09:30 Город (Москва и область) Собянин: на помощь в ликвидации последствий теракта в Крокусе пришёл весь город

13:01 Мнения Песков: «Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как СВО»

13:54 Власть Обращение Путина к гражданам по итогам выборов Президента России

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru