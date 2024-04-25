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Путин подписал закон о запрете участия иноагентов в выборах
15 мая — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин подписал принятые ранее Госдумой поправки в закон «Об основны...
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27.04.2024, 09:09
До 16 лет предлагается снизить возраст вступления в партию - Госдума
26 апреля — Mossovetinfo.ru — 27 апреля, в День российского парламентаризма, в Государственную думу будет внесен прое...
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25.04.2024, 11:26
Из стандарта лечения ОРВИ исключены антибиотики - приказ Минздрава
25 апреля — Mossovetinfo.ru — В новом стандарте медицинской помощи взрослым пациентам при острых респираторных виру...