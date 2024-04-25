Путин подписал закон о запрете участия иноагентов в выборах

15 мая — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин подписал принятые ранее Госдумой поправки в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и ряд других ФЗ, которые устанавливают запрет для иноагентов на участие в выборах всех уровней. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.



В соответствии с законом к моменту передачи документов, необходимых для регистрации, кандидат должен прекратить статус иностранного агента. Норма будет актуальна для выборов в федеральные органы госвласти, органы власти регионов, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления.



Также полномочия лиц, которые на день вступления в силу закона включены в реестр иноагентов и замещают должности в органах публичной власти, прекращаются досрочно в случае, если в течение 180 дней со дня вступления в силу настоящего федерального закона они не были исключены из реестра.