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Общество     11.06.2022 16:55

Путин подписал закон об использовании ГЧП при строительстве приютов для бездомных животных

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11 июня. Mossovetinfo.ru – Закон об использовании государственно-частного партнерства (ГЧП) при строительстве приютов для животных подписан президентов России Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения в статью 7 Федерального закона «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации были приняты Госдумой 7 июня и одобрены Советом Федерации 8 июня.

Закон позволяет использовать ГЧП как одну из форм поддержки развития строительства и функционирования приютов для животных и был внесен в Госдуму 9 февраля 2022 года.

Летом 2020 года прокуратура, по итогам проверки приюта для бездомных и бесхозяйных животных "Некрасовка", выявила многочисленные нарушения, в том числе было «выявлено множество нарушений федерального законодательства, связанных с ненадлежащим уходом за животными, нарушением санитарных норм и правил, требований пожарной безопасности, порядка обращения с отходами производства и потребления, а также порядка использования и содержания объектов недвижимого имущества».

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