12 декабря. Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин приехал на церемонию прощания со вторым мэром Москвы Юрием Лужковым.
Прощание с Лужковым проходит в Храме Христа Спасителя. Помимо президента России попрощаться с бывшим мэром Москвы прибыли спикер Госдумы Вячеслав Володин, министр обороны России Сергей Шойгу, вице-премьер российского правительства Ольга Голодец, действующий мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев, министр культуры Владимир Мединский, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, ректор МГУ Виктор Садовничий, заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов, бывший первый заместитель Лужкова в правительстве Москвы Владимир Ресин, бывший губернатор Калининградской области Георгий Боос и многие другие.
Попрощаться с Лужковым собрались сотни людей. Патриарх Московский и всея Руси совершил отпевание. Церемония прощания продлится до 14:00, после чего Юрий Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
Второй мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря на 84-м году жизни в одной из немецких клиник во время операции на сердце.
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