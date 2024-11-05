9 ноября — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда народной артистке СССР Александре Пахмутовой. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно тексту документа, звание присвоено «за особые заслуги в развитии отечественного музыкального искусства, многогранную общественную деятельность и многолетнюю плодотворную творческую работу».
Композитор, народная артистка СССР Александра Пахмутова отмечает в субботу, 9 ноября, 95-летие. Александра Пахмутова – Почетный гражданин города Москвы.
Александра Пахмутова – народная артистка СССР (1984), Герой Социалистического Труда (1990), лауреат Государственных премий СССР (1975, 1982), премии Ленинского комсомола (1967), премии Союзного государства России и Белоруссии (2004). Награждена двумя орденами Ленина (1979, 1990), двумя орденами Трудового Красного Знамени (1967, 1971), орденом Дружбы народов (1986). Лауреат Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности 2014 года. Удостоена российских орденов За заслуги перед Отечеством III (2014), II (1999) и I (2009) степеней. В 2019 году она была удостоена ордена Святого апостола Андрея Первозванного. Композитор имеет награды Русской православной церкви – орден Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской II степени (2008), орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени (2014). Пахмутова является обладателем премии Овация (2001), премии Российский Национальный Олимп (2004), а также Премии Центрального федерального округа в области литературы и искусства (2010).
Президент РФ Владимир Путин также поздравил в видеообращении народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием. Видеообращение главы государства показали на юбилейном концерте в Большом театре, который проходит в честь дня рождения композитора, передает корреспондент ТАСС
. «Дорогая Александра Николаевна! Вы, вы и есть мелодия нашей страны и нашего народа. Мы вас очень-очень любим. Огромное вам спасибо!», - сказал Путин. Целая эпоха Глава государства подчеркнул, что вклад Пахмутовой в отечественную культуру является гордостью и национальным достоянием. Ее песни заслужили истинную народную любовь, они наполнены «романтикой настоящей дружбы и покорения новых высот, энергией великих свершений и радостью побед». Сегодня композитора тепло чествует вся Россия, особенно те, кто жил и вырос во времена СССР, «кто мечтал, учился и трудился, вдохновляясь вашими песнями», - отметил Путин. Он заявил, что Пахмутова - «певец целой эпохи», которая звучит в ее мелодиях, где торжественность сочетается с задушевностью, с глубокими чувствами любви к Родине. «Вы воспринимаете жизнь во всем ее многообразии. И этот жизнеутверждающий настрой в полной мере отражается в ваших произведениях», - добавил он. По словам Путина, ее песни стали родными для людей разного поколения. «Мы слушаем их, и будто перелистываем страницы своей жизни. Проходят годы, сменяются исполнители. Ваши песни, дорогая Александра Николаевна, продолжают звучать и объединять нас. Вы смогли поднять их до подлинного классического искусства. Ваш вклад в отечественную и мировую культуру, уникальное творческое долголетие, является гордостью России. А гениальная музыка - национальным достоянием», - отметил глава государства. Творческий и семейный дуэт Президент подчеркнул, что среди огромного числа музыкальных произведений композитора, истинную народную любовь заслужили именно песни. Он особо отметил поэта Николая Добронравова, супруга Пахмутовой, с кем ее творческий союз стал наиболее плодотворным. «Ваш потрясающий дуэт подарил нам яркие образы и незабываемые мелодии. Ваши песни рождались в поездках по стране, под впечатлением постоянных встреч с людьми. Именно им посвящали вы свои произведения. Воспевали их труд и достижения, которые приносили славу нашему Отечеству. Миллионы людей отвечали вам взаимностью. Ваше творчество и ваш союз с Николаем Николаевичем вызывали неизменное уважение и почитание народа», - отметил глава государства. Активная работа «Сегодня здесь, в Большом театре, прозвучат песни, которые сопровождают нас многие десятилетия, и в будни, и в праздники, и в дни испытаний. Они раскрывают самые значимые периоды нашей истории, затрагивают все лучшее, что есть в нас», - сказал президент. Он отметил, что в свои 95 лет Пахмутова продолжает активно работать. В этом году в Волгограде состоялась премьера ее новой композиции «СталГРЭС», посвященной Сталинградской районной электрической станции, на которой работали отец и брат Пахмутовой во время Сталинградской битвы в 1942 - 1943 годах. «В ней, как и во всем вашем неповторимом творчестве, отразился ваш сильный характер и богатство душевной щедрости. Верность искусству, людям, родной стране», - подчеркнул Путин.
Концерт в честь юбилея композитора лично посетил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава кабмина вручил Пахмутовой букет цветов, пожелал ей крепкого здоровья и благополучия.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о награждении композитора Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов, сообщило госагентство Белта.
Композитор, народная артистка СССР Александра Николаевна Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне – Волгоград). В три с половиной года она начала играть на фортепиано и сочинять музыку. В пятилетнем возрасте вышла на сцену клуба электростанции, исполнив романс Жаворонок Михаила Глинки. Училась в Сталинградской музыкальной школе, в Великую Отечественную войну занятия прервались.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров предложил создать музей, посвященный композитору Александре Пахмутовой, присвоить ее имя новому культурному центру в Волгограде, учредить стипендию и ежегодную премию ее имени, а также провести музыкальный фестиваль, сообщала в марте нынешнего года пресс-служба администрации региона.