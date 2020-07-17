17 июля. Mossovetinfo.ru – Президенту России Владимиру Путину доверяют 68,4% россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Кроме того, 63,6% опрошенных заявили о том, что одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента России.



Не доверяют Владимиру Путину 27,5% респондентов. Такое же количество опрошенных не одобряют деятельность Путина на посту президента.