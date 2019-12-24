24 декабря. Mossovetinfo.ru - Правительство Москвы передало два здания на юго-западе столицы благотворительному фонду «Добрый дом». Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Фонду переданы здания, расположенные на улице Нагорная: дом 22 корпус 1, и дом 22 корпус 1 строение 1.
«Мы понимаем, что у благотворительной организации есть все ресурсы и экспертиза для создания такого рода социальных учреждений. При этом мы отдаем отчет в том, что семьи, приезжая на лечение в столицу, не всегда могут позволить себе снимать жилье. Теперь новая гостиница даст возможность семье находиться рядом с ребенком в течение всего периода лечения», - отметила Ракова,
Ребенок, который приезжает на лечение в столицу, в среднем проводит в онкологической больнице около 20 дней, а затем от 6 до 12 месяцев проходит процедуры в клинике. На этот период семье и понадобится помощь с размещением.
21:31 Общество Ракова сообщила о создании в Москве гостиницы для онкобольных детей из регионов
17:25 Общество В «Активном гражданине» определят программу экскурсий на московские предприятия в 2020 году
16:17 Происшествия Суд приговорил участника беспорядков в Москве Суровцева к 2 годам и 6 месяцам колонии
15:10 Город (Москва и область) Жилой комплекс на 1000 квартир построят по программе реновации в районе Нижегородский
14:54 Происшествия Фигурант «болотного дела» Дмитрий Бученков получил 2,5 года колонии заочно
07:58 Общество Праздничные мероприятия для детей пройдут перед Новым годом в московских парках
13:55 Власть Собянин: нынешняя программа реновации является логичным продолжением программы Лужкова
13:39 Власть Мосгордума стала более разнообразной после выборов 2019 года - Собянин
09:10 Город (Москва и область) Власти Москвы определили 73 площадки для строительства по реновации на месте старых домов
16:48 Общество Около половины россиян не хотят переводить трудовые книжки в электронный формат