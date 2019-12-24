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Общество     24.12.2019 21:31

Ракова сообщила о создании в Москве гостиницы для онкобольных детей из регионов

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Теги:  Анастасия Ракова  Ракова  онкология  дети  гостиницы 

24 декабря. Mossovetinfo.ru - Правительство Москвы передало два здания на юго-западе столицы благотворительному фонду «Добрый дом». Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фонду переданы здания, расположенные на улице Нагорная: дом 22 корпус 1, и дом 22 корпус 1 строение 1.

«Мы понимаем, что у благотворительной организации есть все ресурсы и экспертиза для создания такого рода социальных учреждений. При этом мы отдаем отчет в том, что семьи, приезжая на лечение в столицу, не всегда могут позволить себе снимать жилье. Теперь новая гостиница даст возможность семье находиться рядом с ребенком в течение всего периода лечения», - отметила Ракова,

Ребенок, который приезжает на лечение в столицу, в среднем проводит в онкологической больнице около 20 дней, а затем от 6 до 12 месяцев проходит процедуры в клинике. На этот период семье и понадобится помощь с размещением.


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Теги: 
Анастасия Ракова  Ракова  онкология  дети  гостиницы 

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