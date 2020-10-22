22 октября. Mossovetinfo.ru – Расходы Россиян резко выросли с начала пандемии по сравнению с аналогичными показателями прежних лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании «Ромир».
В ходе исследования сравнивались расходы домохозяйств на товары повседневного спроса за 2016-2020 годы, данные были очищены от инфляции. Расходы сравнивались с базовым показателем, за который приняли данные 2012 года.
Наибольший рост расходов был зафиксирован в марте, когда расходы превысили базовый показатель на 22%.
Также исследование показало, что если в предыдущие три года в июле расходы россиян на товары повседневного транспорта всегда снижались, то в 2020 году зафиксирован рост в 5%.
В целом за первые девять месяцев 2020 года, в шести месяцах расходы превысили показатели предыдущих годов.
При этом, отмечается, что пик расходов россиян в прежние годы приходился ноябрь-декабрь. Максимальный рост был зафиксирован в ноябре-декабре 2019 года, когда базовый показатель был превышен на 23%.
Рост расходов отмечается на фоне того, что 54% россиян заявляют о падении доходов. В Москве о снижении доходов заявили 58% участников исследования.
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