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Общество     18.05.2021 08:44

Рекордная за 140 лет жара ожидается в Москве 18 мая

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Теги:  погода  прогноз погоды  жара  рекорды 

18 мая. Mossovetinfo.ru — Во вторник, 18 мая, в Москве может быть установлен температурный рекорд, сообщил в интервью РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По мнению Вильфанда, температура воздуха в Москве во вторник может подняться до +32 градусов. Это максимальный показатель за все 143 года метеорологических наблюдений. В настоящее время рекорд для 18 мая составляет +29,1 градуса, он был зафиксирован в конце XIX века.

Днем ранее в Москве уже был установлен температурный рекорд для 17 мая. При этом, по прогнозам синоптиков, уже завтра аномальная жара в Москве сменится грозовыми дождями, которые принесут с собой небольшое похолодание.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  жара  рекорды 

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