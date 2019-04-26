26 апреля. Mossovetinfo.ru – Члены III созыва Общественной палаты Москвы на своем заседании в пятницу избрали главой палаты генерального директора «Независимой палаты» Константина Ремчукова.



За Ремчукова проголосовал 41 член общественной палаты из 42, которые приняли участие в голосовании.



Также были выбраны пять заместителей председателя ОП, которыми стали главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, председатель наблюдательного совета ГК «Боско ди Чильеджи» Михаил Куснирович, ректор Государственного института русского языка им. Пушкина Маргарита Русецкая, президент некоммерческой организации содействия в развитии профессионального самоопределения людей на основе искусств и медиатехнологий «Артмедиаобразование» Арина Шарапова и художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой.



Ремчуков возглавлял ОП II созыва с 2016 года. Новый состав ОП был сформирован 11 апреля. В него вошли по 15 человек, предложенных мэром Москвы Сергей Собянин и Мосгордумой и еще 15 человек выдвинутых местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории города Москвы. Новый состав Общественной палаты Москвы был опубликован ИА «Моссовет».

