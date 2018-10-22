22 октября. Mossovetinfo.ru – Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве со вторника, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.



По словам Вильфанда, атмосферное давление в столице во вторник снизится с 755 до 725 миллиметров ртутного столба.



Такое резкое падение атмосферного давления может сказаться на метеозависимых людях. Им рекомендуется проконсультироваться с врачами.