22 октября. Mossovetinfo.ru – Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве со вторника, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По словам Вильфанда, атмосферное давление в столице во вторник снизится с 755 до 725 миллиметров ртутного столба.
Такое резкое падение атмосферного давления может сказаться на метеозависимых людях. Им рекомендуется проконсультироваться с врачами.
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