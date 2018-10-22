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Общество     22.10.2018 12:02

Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве

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Теги:  погода  атмосферное давление 

22 октября. Mossovetinfo.ru – Резкое падение атмосферного давления ожидается в Москве со вторника, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам Вильфанда, атмосферное давление в столице во вторник снизится с 755 до 725 миллиметров ртутного столба.

Такое резкое падение атмосферного давления может сказаться на метеозависимых людях. Им рекомендуется проконсультироваться с врачами.


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Карта места

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Теги: 
погода  атмосферное давление 

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