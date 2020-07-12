12 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве к среде, 15 июля, резко похолодает, столичный регион ожидает арктическое вторжение. Об этом сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина
Она отметила, что через московский регион будет проходить очередной холодный фронт, начнет поступать воздух из Арктики. Температура воздуха понизится до 16-21 градуса тепла. Кроме того, холодный фронт принесет с собой осадки.
В пятницу снова потеплеет – до 22-27 градусов. В выходные теплая погода сохранится.
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