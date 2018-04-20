20 апреля. Mossovetinfo.ru – Резкое похолодание придет в Москве в воскресенье, 22 апреля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Небольшие осадки в мегаполисе могут даже переходить в снег. А максимальные температуры не превысят +5°. К утру понедельника станет еще холоднее, температура может опуститься до -1°.



В пятницу-субботу столбики термометров днем смогут подняться до +13...+15°.