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Общество     20.04.2018 14:16

Резкое похолодание придет в Москву в воскресенье

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Теги:  погода 

20 апреля. Mossovetinfo.ru – Резкое похолодание придет в Москве в воскресенье, 22 апреля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Небольшие осадки в мегаполисе могут даже переходить в снег. А максимальные температуры не превысят +5°. К утру понедельника станет еще холоднее, температура может опуститься до -1°.

В пятницу-субботу столбики термометров днем смогут подняться до +13...+15°.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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