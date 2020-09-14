14 сентября. Mossovetinfo.ru - В ходе прошедших в Москве довыборов в двух районах в муниципальные депутаты вошли самовыдвиженцы.
В Бабушкинском районе в Совет муниципальных депутатов были избраны Лидия Киселева и Илья Лифанцев, в районе Марьино - Галина Андреева и Антон Архицкий.
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