 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Общество     14.09.2020 14:45

Результаты довыборов муниципальных депутатов в Москве

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  выборы  муниципальные депутаты  муниципалитеты  Бабушкинский  Марьино 

14 сентября. Mossovetinfo.ru - В ходе прошедших в Москве довыборов в двух районах в муниципальные депутаты вошли самовыдвиженцы.

В Бабушкинском районе в Совет муниципальных депутатов были избраны Лидия Киселева и Илья Лифанцев, в районе Марьино - Галина Андреева и Антон Архицкий.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
выборы  муниципальные депутаты  муниципалитеты  Бабушкинский  Марьино 

Возврат к списку

Лента новостей

14:45 Общество Результаты довыборов муниципальных депутатов в Москве

14:30 Другое Названы самые популярные автомобили на вторичном авторынке России в 2020 году

13:42 Общество Миронов: новые партии у СР ничего не отобрали, а у ЕР значительно отобрали

13:23 Общество В следующих выборах в Госдуму без сбора подписей смогут участвовать 16 партий - ЦИК

12:35 В мире ВОЗ прогнозирует рост смертности от COVID-19 в октябре-ноябре

Актуальные материалы

08:50 В России Магазины могут обязать использовать двойные ценники

10:48 Мнения Навальному, как политику, после выписки из госпиталя надо сразу возвращаться в Россию - Ходорковский

08:29 Мнения Deutsche Bank заявил о наступлении глобальной «эпохи беспорядка»

09:09 Общество 18 депутатов Мосгордумы выпустили заявление в поддержку депутата Олега Шереметьева

11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос

07:07 Другое Москвич нашел подлинную скрипку Страдивари в квартире умершей тети - КП

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru