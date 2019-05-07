7 мая. Mossovetinfo.ru – Результаты электронного голосования на выборах в Мосгордуму могут быть пересчитаны вручную, сообщил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
По словам Горбунова, в случае появления жалобы наблюдателей, избирательная комиссия может принять решение об отмене результатов и пересчете голосов вручную.
В свою очередь, заместитель главы департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко сообщил, что департамент разработал механизм, позволяющий осуществить ручной пересчет голосов таким образом, чтобы было невозможно сопоставить фамилию избирателя и то, как именно он проголосовал.
Законопроет об экспериментальном электронном голосовании на предстоящих выборах в Мосгордуму был принят в первом чтении московским парламентом 29 апреля. Законопроект предполагает проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму в нескольких округах, которые будут определены по жребию. Дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате. Округа для проведения электронного голосования будут определены не позднее 10 дней, после назначения выборов.
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