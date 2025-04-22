8 мая — Mossovetinfo.ru — Конклав в Ватикане с четвертой попытки избрал в четверг 267-го Папу Римского – им стал кардинал Роберт Френсис Прево и он взял имя Лев XIV. Об этом возвестил собравшимся кардинал-протодиакон Доминик Мамберти.
«Преосвященнейший и достопочтеннейший господин Роберт Фрэнсис, кардинал Священной Римской Церкви Прево, который принял себе имя Лев XIV».
Кардинал Роберт Прево стал первым американским понтификом в истории. Трамп называет избрание первого американского Папы Римского великой честью для США.
В своем первом выступлении в качестве папы римского с балкона собора Святого Петра он призвал к миру и отдал дань уважения покойному Папе Франциску
перед ревущей толпой, отмечает CNN.
«Мы должны вместе стремиться к тому, чтобы быть миссионерской церковью. Церковью, которая строит мосты и ведёт диалог», — сказал он в своём выступлении на балконе базилики Святого Петра сегодня.
69-летний уроженец Чикаго, — лидер с международным опытом. Большую часть своей карьеры он провёл в качестве миссионера в Южной Америке и служил епископом в Перу. Совсем недавно он возглавлял влиятельный офис Ватикана по назначению епископов. Ожидается, что он продолжит реформы Папы Франциска.
Прево получил степень бакалавра по математике в Университете Вилланова в Пенсильвании, а затем диплом по теологии в Католическом теологическом союзе в Чикаго.
Позже его отправили в Рим изучать каноническое право в Папском университете Святого Фомы Аквинского, и в июне 1982 года он был рукоположен в священники. Позже он преподавал каноническое право в семинарии в Трухильо, Перу. Кардинал Роберт Прево, как его называли до сегодняшнего дня, в течение десяти лет работал в Трухильо, Перу, и с 2014 по 2023 год был епископом Чиклайо, другого перуанского города.