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Общество     08.05.2025 22:21

Роберт Фрэнсис Прево стал первым Папой Римским из США

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Теги:  Лев XIV  Папа Римский  конклав  избрание  кардинал  Роберт Фрэнсис Прево 

8 мая — Mossovetinfo.ru — Конклав в Ватикане с четвертой попытки избрал в четверг 267-го Папу Римского – им стал кардинал Роберт Френсис Прево и он взял имя Лев XIV. Об этом возвестил собравшимся кардинал-протодиакон Доминик Мамберти.

«Преосвященнейший и достопочтеннейший господин Роберт Фрэнсис, кардинал Священной Римской Церкви Прево, который принял себе имя Лев XIV».

Кардинал Роберт Прево стал первым американским понтификом в истории. Трамп называет избрание первого американского Папы Римского великой честью для США.

В своем первом выступлении в качестве папы римского с балкона собора Святого Петра он призвал к миру и отдал дань уважения покойному Папе Франциску перед ревущей толпой, отмечает CNN.

«Мы должны вместе стремиться к тому, чтобы быть миссионерской церковью. Церковью, которая строит мосты и ведёт диалог», — сказал он в своём выступлении на балконе базилики Святого Петра сегодня.

69-летний уроженец Чикаго, — лидер с международным опытом. Большую часть своей карьеры он провёл в качестве миссионера в Южной Америке и служил епископом в Перу. Совсем недавно он возглавлял влиятельный офис Ватикана по назначению епископов. Ожидается, что он продолжит реформы Папы Франциска.
Прево получил степень бакалавра по математике в Университете Вилланова в Пенсильвании, а затем диплом по теологии в Католическом теологическом союзе в Чикаго.
Позже его отправили в Рим изучать каноническое право в Папском университете Святого Фомы Аквинского, и в июне 1982 года он был рукоположен в священники. Позже он преподавал каноническое право в семинарии в Трухильо, Перу. Кардинал Роберт Прево, как его называли до сегодняшнего дня, в течение десяти лет работал в Трухильо, Перу, и с 2014 по 2023 год был епископом Чиклайо, другого перуанского города.

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Теги: 
Лев XIV  Папа Римский  конклав  избрание  кардинал  Роберт Фрэнсис Прево 

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