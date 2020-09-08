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Общество
08.09.2020, 11:43
Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос
8 сентября. Mossovetinfo.ru – Большинство россиян хотят, чтобы несмотря на пандемию их дети и внуки учились в очном формате, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения о...
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Общество
08.09.2020, 11:31
Суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом
Пресненский районный суд Москвы признал артиста Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, произошедшем 9 июня в районе Смоленской площади. Сегодня суд выносит приговор артисту. Ранее прок...
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Общество
08.09.2020, 08:39
Колесникова ночью проходила погранконтроль в пункте пропуска в Украину - Белта
8 сентября. Mossovetinfo.ru – Члены координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова замечены при пересечении границы. Такую информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в Госп...