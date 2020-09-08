 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Общество     08.09.2020 11:43

Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ВЦИОМ  опрос  школы  обучение  пандемия 

8 сентября. Mossovetinfo.ru – Большинство россиян хотят, чтобы несмотря на пандемию их дети и внуки учились в очном формате, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

За очное обучение своих детей и внуков выступали 93% опрошенных. 30% из них считает, что что очная форма обучения дает детям навыки общения и социализации, 20% считает, что при очном обучении дети получают больше знаний, 16% считают, что для образования важен прямой контакт с учителем, 16% выразили мнение, что родители не могут обучать детей на уровне учителей.

Против очного обучения выступили 4% россиян имеющих детей и внуков. 69% из них считает, что при дистанционном обучении меньше шансов заразиться коронавирусом, 17% уверены, что при домашнем обучении больше контроля и дисциплины, 12% заявили, что формат дистанционного обучения им больше нравится.

68% родителей уверены, что в дистанционном образовании больше минусов, 25% уверены, что плюсов и минусов примерно одинаково.
74% родителей считают, что переход на дистанционное обучение из-за пандемии негативно сказался на качестве образования их детей, 10% считают, что никаких изменений не произошло.

При этом, 76% уверены, что в школах смогут обеспечить необходимые меры санитарно-эпидемиологической предосторожности, 15% сомневаются в этом.

7% считают, что при соблюдении норм санитарной безопасности риск заражения в школе отсутствует, 72% считают его незначительным. 16% родителей считают такой риск серьезным.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ВЦИОМ  опрос  школы  обучение  пандемия 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

12:53 В мире Болгария готова принимать российских туристов

11:43 Общество Родители поддержали возвращение детей в школы несмотря на пандемию - опрос

11:31 Общество Суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом

10:32 В России Минтруд рассказал, как россияне будут отдыхать в 2021 году

10:12 Город (Москва и область) Мотопарад в честь закрытия сезона пройдет в Москве 26 сентября

Актуальные материалы

01:49 В России С 1 ноября мелкие ДТП можно будет оформлять в электронном виде

17:10 Город (Москва и область) Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в московские поликлиники

12:27 Другое «Яндекс» создаст отдельную компанию для разработки беспилотных автомобилей

10:46 Мнения Ситуация с коронавирусом в Москве осенью может осложниться - Собянин

09:34 В России Банки и коллекторов будут жестче наказывать за незаконные действия по взысканию долгов

16:11 Город (Москва и область) Запущено движение по дороге Марьино – Саларьево и прямому выезду из Коммунарки на МКАД

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru