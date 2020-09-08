8 сентября. Mossovetinfo.ru – Большинство россиян хотят, чтобы несмотря на пандемию их дети и внуки учились в очном формате, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



За очное обучение своих детей и внуков выступали 93% опрошенных. 30% из них считает, что что очная форма обучения дает детям навыки общения и социализации, 20% считает, что при очном обучении дети получают больше знаний, 16% считают, что для образования важен прямой контакт с учителем, 16% выразили мнение, что родители не могут обучать детей на уровне учителей.



Против очного обучения выступили 4% россиян имеющих детей и внуков. 69% из них считает, что при дистанционном обучении меньше шансов заразиться коронавирусом, 17% уверены, что при домашнем обучении больше контроля и дисциплины, 12% заявили, что формат дистанционного обучения им больше нравится.



68% родителей уверены, что в дистанционном образовании больше минусов, 25% уверены, что плюсов и минусов примерно одинаково.

74% родителей считают, что переход на дистанционное обучение из-за пандемии негативно сказался на качестве образования их детей, 10% считают, что никаких изменений не произошло.



При этом, 76% уверены, что в школах смогут обеспечить необходимые меры санитарно-эпидемиологической предосторожности, 15% сомневаются в этом.



7% считают, что при соблюдении норм санитарной безопасности риск заражения в школе отсутствует, 72% считают его незначительным. 16% родителей считают такой риск серьезным.

