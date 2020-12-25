25 декабря. Mossovetinfo.ru - Бывший футболист сборной России Роман Широков приговорен судом к 100 часам общественных работ за избиение арбитра Никиты Данченкова.



Суд также частично удовлетворил иск Данченкова о возмещении морального вреда и обязал Широкова возместить ущерб в размере 100 тысяч рублей.



Уголовное дело было возбуждено против Широкова в середине сентября. В ходе товарищеского матча между любительскими командами «Матч ТВ» и «Ничего необычного» Широков напал на Данченкова и нанес ему несколько ударов, в том числе ударил ногой по голове.



Прокурор требовал для Широкова наказания в виде 1 года и 10 месяцев ограничения свободы. В свою очередь Данченков заявил гражданский иск на сумму в 500 тысяч рублей.