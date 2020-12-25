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Общество     25.12.2020 15:35

Роман Широков приговорен к общественным работам за избиение судьи

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Теги:  суд  Роман Широков  избиение  уголовное дело  приговор 

25 декабря. Mossovetinfo.ru - Бывший футболист сборной России Роман Широков приговорен судом к 100 часам общественных работ за избиение арбитра Никиты Данченкова.

Суд также частично удовлетворил иск Данченкова о возмещении морального вреда и обязал Широкова возместить ущерб в размере 100 тысяч рублей.

Уголовное дело было возбуждено против Широкова в середине сентября. В ходе товарищеского матча между любительскими командами «Матч ТВ» и «Ничего необычного» Широков напал на Данченкова и нанес ему несколько ударов, в том числе ударил ногой по голове.

Прокурор требовал для Широкова наказания в виде 1 года и 10 месяцев ограничения свободы. В свою очередь Данченков заявил гражданский иск на сумму в 500 тысяч рублей.


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Теги: 
суд  Роман Широков  избиение  уголовное дело  приговор 

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