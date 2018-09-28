28 сентября. Mossovetinfo.ru – Дожди и сильный ветер ожидаются в Москве в пятницу, 28 сентября, сообщает Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет).



Граждан просят не укрываться от непогоды и не парковать автомобили под деревьями, шаткими конструкциями и линиями электропередач.



Ранее сообщалось, что по прогнозам синоптиков, в течение всего дня 28 сентября, в Москве ожидаются дожди, которые будут сопровождаться сильным ветром, с порывами до 20 метров в секунду.