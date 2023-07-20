Оцените вид меда. Не должно быть мутноватых примесей и осадка.

Попробуйте на вкус. Не должно ощущаться кислинки и других посторонних вкусов (но допустим горьковатый привкус у некоторых видов меда — каштана, дягиля и др.).

С осторожностью относитесь к прилавкам с большим количеством экзотических сортов меда. Самой распространенной уловкой является ботаническая фальсификация меда, когда недорогие сорта путем купажирования, а в некоторых случаях и добавления в них красителей и ароматизаторов выдаются за дорогие.

28 июля — Mossovetinfo.ru — Роскачество к Медовому спасу проведет исследование мёда, реализуемого на крупнейших ярмарках, эксперты ведомства проведут контрольные закупки и испытают отобранные пробы мёда на 485 показателей безопасности и качества, - сообщили ИА МОССОВЕТ в национальной системе мониторинга качества.Результаты исследования планируется представить к Медовому спасу (14 августа).Исследование покажет, действительно ли мёд могут разбавлять или добавлять в него сахар, красители и ароматизаторы; является ли мёд с ярмарки качественнее продукции из магазина; могут ли недорогой мёд выдавать за дорогой и экзотический.Также мёд будет проверен на наличие ГМО, дрожжей, токсинов и антибиотиков.Исследование 2020 года развеяло мифы о содержащихся в мёде ГМО и о разбавлении его водой. В то же время некоторые бренды допустили фальсификацию состава меда, в продукции ряда торговых марок были найдены превышения допустимого количества антибиотиков, пестициды, нарушения требований технического регламента.КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ МЕД?Больше рекомендаций по выбору меда вы найдете в этой