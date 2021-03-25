 
Актуальные темы: коронавирус
Общество     25.03.2021 09:58

Роскомнадзор предложил ввести регистрацию в соцсетях по паспортам

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Роскомнадзор  социальные сети  регистрация  паспортные данные 

25 марта. Mossovetinfo.ru — Роскомнадзор предложил собирать информацию о паспортных данных, электронной почте и адресе проживания при регистрации новых пользователей соцсетей, соответствующий проект приказа размещен на Федеральном портале проектов правовых актов для общественного обсуждения.

Роскомнадзор предлагает, при прохождении регистрации в соцсетях с помощью механизма ведомства проверять данные новых пользователей через «Госуслуги», которые будут связаны с Единой информационной системой (ЕИС) Роскомнадзора.

При этом, указанная пользователями информация может быть передана госорганам по их запросу, в случаях, определенных федеральными законами.

Ранее Роскомнадзор замедлил работу Twitter на территории России в связи с многочисленными отказами удалить незаконный контент. После замедления работы, Twitter начал удалять запрещенную информацию, однако, по мнению ведомства, делает это медленно.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Роскомнадзор  социальные сети  регистрация  паспортные данные 

Возврат к списку

Лента новостей

09:58 Общество Роскомнадзор предложил ввести регистрацию в соцсетях по паспортам

09:11 Другое Назван топ-10 популярных автомобилей на вторичном авторынке Москвы

09:11 В мире Канада ввела санкции против 9 российских чиновников

09:09 Город (Москва и область) В Москве готовятся снять ограничения на массовые мероприятия к 9 мая

19:32 В мире Сербия ужесточила правила въезда в страну

Актуальные материалы

23:06 В России МВД утвердило новые правила сдачи экзаменов на права

09:02 Город (Москва и область) С момента старта программы реновации в Москве отселено 86 домов

13:44 Происшествия МВД отказало в возбуждении уголовного дела об «отравлении» Навального

08:41 Мнения В ВОЗ назвали наиболее вероятную причину распространения COVID-19

08:22 Город (Москва и область) Справку о правах на жилье в Москве можно будет получить только в электронном виде

12:12 Город (Москва и область) Участок оранжевой ветки метро закроют с 20 марта по 2 апреля

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru