20 апреля. Mossovetinfo.ru - Рособрнадзор лишил лицензии Московский областной гуманитарный институт. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности дает право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
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