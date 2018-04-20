20 апреля. Mossovetinfo.ru - Рособрнадзор лишил лицензии Московский областной гуманитарный институт. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Лицензия на право ведения образовательной деятельности дает право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.