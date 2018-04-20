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Общество     20.04.2018 14:59

Рособрнадзор лишил лицензии Московский областной гуманитарный институт

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Теги:  Рособрнадзор 

20 апреля. Mossovetinfo.ru - Рособрнадзор лишил лицензии Московский областной гуманитарный институт. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности дает право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.


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Теги: 
Рособрнадзор 

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