Роспотребнадзор отменил карантин для контактировавших с больными COVID-19

6 февраля. Mossovetinfo.ru - Роспонтребнадзор исключил карантин для контактировавших с больными COVID-19 из мер по борьбе с распространением коронавируса. Эта мера действует с 6 февраля, указано в Постановлении главного санитарного врача России, опубликованном на интернет-портале правовой информации. В январе в связи с распространением штамма «омикрон» карантин сократили с двух недель до семи дней.



Разрешается после недельного лечения от коронавируса выходить на работу без ПЦР-теста тем, кому поставят диагноз COVID-19 с 6 февраля.



Московский оперштаб по коронавирусу сообщает, что снятие ограничений по коронавирусу распространяется на классы школ и группы детских садов, в которых карантин был установлен ранее. 7 или 8 февраля по решению школы возобновятся очные занятия для таких групп и классов, либо по инициативе родителей класса действующий карантин может быть продлен до предписанного ранее срока. В дальнейшем будут действовать нормы при которых по причине отсутствия из-за болезни 20% и более детей по решению школы класс переводится на карантин.



Роспотребнадзор исключил также из перечня мер борьбы с ковидом ношение перчаток.