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Общество     29.03.2021 09:38

Россиянам могут установить лимит по количеству кредитов

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Теги:  Госдума  законопроекты  банки  кредиты  лимиты 

29 марта. Mossovetinfo.ru — В Госдуму внесен законопроект об ограничении количества кредитов, которые банки и другие финансовые организации могут выдать одному человеку, сообщают «Ведомости».

Согласно законопроекту, лимит на кредиты, выдаваемые одному человеку, будет устанавливать Центробанк РФ. Также будут установлены как виды кредитов, на которые планируется ввести ограничения, так и срок действия этих ограничений.

Банки планируется обязать разместить информацию об этих лимитах на своих официальных сайтах для повышения финансовой грамотности заемщиков.

Ранее сообщалось, что к началу 2021 года долговая нагрузка россиян выросла до рекордного уровня.

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Теги: 
Госдума  законопроекты  банки  кредиты  лимиты 

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