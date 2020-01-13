13 января. Mossovetinfo.ru – Большинство россиян считают, что 2020 год будет лучше, чем предыдущий, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».



В том, что наступивший год будет лучше предыдущего, уверены 63% респондентов. В прошлом году в подобном опросе надеялись, что новый год будет лучше предыдущего 58%. Кроме того, 65% опрошенных считают, что для них лично и для их семей 2020 год будет спокойным.



55% респондентов ожидают напряженности в политике (в 2019 году – 63%), 57% - в экономике (годом ранее – 65%).



Также снизились ожидания экономического кризиса – с 57 до 49%, вооруженных конфликтов с соседними странами – с 34 до 23%, а также войны с США или НАТО – с 19 до 14%.



В тоже время 66% опрошенных ожидают в 2020 году громких коррупционных скандалов и отставок в руководстве страны. Еще 45% ожидают массовых протестов. Годом ранее протестов ожидали 44%, а двумя годами ранее – 35% россиян.