25 марта. Mossovetinfo.ru – Россияне в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) рассказали, какие из предлагаемых изменений в Конституцию они считают наиболее важными.
Самым важным из предлагаемых изменений респонденты назвали закрепление в Конституции положения об обеспечении государством доступности и качества медицинского образования – эту поправку назвали важной 95% опрошенных.
93% респондентов считают важным признание детей приоритетным направлением государственной политики и обязательное предоставление им социальной поддержки.
По 92% набрали предложения внести в Конституцию пункты о защите и сохранении уникального природного многообразия нашей родины, о гарантиях адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат, и обязательную ежегодную индексацию пенсий.
Обязательство со стороны государства оказывать поддержку научно-технологическому развитию нашей страны назвали важным 91% участников опроса. 90% респондентов выступают за важность признания государства ответственным за защиту прав трудящихся и установление МРОТ не менее прожиточного минимума.
89% назвали важным внесение в Конституцию пункта о защите исторической правды и положение о территориальной целостности и неделимости России.
Также среди важных изменений в Конституцию участники опроса назвали обеспечение защиты цифровой информации и персональных данных, защиту животных и формирование ответственного отношения к ним, роль России в обеспечении международной безопасности и мирного сосуществования государств и народов, ограничения для чиновников на гражданство и недвижимость за рубежом, ответственность государства за соотечественников, проживающих за пределами России, снятие ограничения для действующего президента на участие в будущих президентских выборах создание единой публичной системы власти.
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