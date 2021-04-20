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Общество     20.04.2021 13:29

Россияне рассказали о планах на майские праздники - опрос

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Теги:  ВЦИОМ  опрос  майские праздники  отдых 

20 апреля. Mossovetinfo.ru — Большинство россиян планируют провести майские праздники дома, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Планируют провести майские праздники дома 56% опрошенных. Еще 34% респондентов намерены провести майские праздники на дачах. 13% намерены в праздничные выходные путешествовать по России, 8% опрошенных заявили, что в майские праздники будут работать.

Из тех, кто собирается отправиться в поездки в дни майских праздников, 7% планируют поехать в другой город, 3% - в Крым, еще 3% - на курорты Северного Кавказа.

При этом, 71% респондентов заявил, что вообще не строил никаких планов на майские праздники. 59% не планировали отдых из-за высоких цен и нехватки денег на отдых, еще 12% - из-за невозможности поехать куда-то в связи с пандемией коронавируса.

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Теги: 
ВЦИОМ  опрос  майские праздники  отдых 

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