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Общество     23.06.2021 10:42

Россияне рассказали об отношении к обязательной вакцинации

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  опрос  ВЦИОМ 

23 июня. Mossovetinfo.ru - Почти половина россиян положительно отнеслись к решению властей Москвы и Подмосковья об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

К данному решению положительно отнеслись 49% респондентов. 30% опрошенных отнеслись к этому решению отрицательно, 16% заявили, что им безразлично.

Кроме того, 52% опрошенных считают, что решение об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан позволит предотвратить распространение коронавируса. 34% респондентов считают, что это не поможет, 14% не смогли дать однозначного ответа.

Также 56% считают, что решение властей соответствует текущей ситуации с коронавирусом в Московском регионе. 25% респондентов придерживаются иной точки зрения.

16 июня Главный государственный санитарный врач столицы Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации работающих в сфере услуг. В тот же день решение об обязательной вакцинации некоторых категорий граждан приняли власти Московской области.


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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  опрос  ВЦИОМ 

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