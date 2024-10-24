25 октября — Mossovetinfo.ru — Русская Православная Церковь приняла решение о допустимости отпевания детей, доведен...

25 октября — Mossovetinfo.ru — За сентябрь банки выдали россиянам 131,55 тыс. автокредитов на 192,69 млрд руб. В годовом отн...