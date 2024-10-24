 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Общество     25.10.2024 22:04

РПЦ приняла решение о допустимости отпевания детей, доведенных до самоубийства

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  дети  подростки  самоубийство  отпевание  Русская Православная Церковь  РПЦ  Священный Синод 

25 октября — Mossovetinfo.ru — Русская Православная Церковь приняла решение о допустимости отпевания детей, доведенных до самоубийства. Священный Синод Русской Православной Церкви на своем заседании 24 октября 2024 года установил порядок отпевания детей и подростков, совершивших самоубийство под деструктивным влиянием. Об этом в своем телеграм-канале сообщает журнал «Фома».

«Священный Синод Русской Православной Церкви на своем заседании 24 октября 2024 года установил порядок отпевания детей и подростков, совершивших самоубийство под деструктивным влиянием.

В своем постановлении (журнал № 123) Синод с глубокой скорбью отметил «актуальность проблемы участившихся случаев намеренного доведения подростков и детей до самоубийства, в том числе посредством шантажа, манипуляций или использование иных деструктивных методов, подавляющих критическое мышление и естественную осторожность жертвы».

В этой связи члены Синода напомнили, что сознательное самоубийство, например «от обиды человеческой, или по какому-то иному поводу от малодушия» (14 правило Патриарха Александрийского Тимофея), «есть тяжкий грех, препятствующий совершению церковной заупокойной молитвы о наложившем на себя руки».

«Тем более тяжким грехом является намеренное доведение до самоубийства», – подчеркнуто в постановлении Синода», - отмечается в сообщении.

Накануне в журнале «Фома» опубликованы обоснования, документы и порядок действий, представленный Синодом: Как отпевать ребенка, совершившего самоубийство.

Журнал «Фома» — о православии и жизни современным языком и его проекты, поддерживаются Фондом Президентских грантов.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
дети  подростки  самоубийство  отпевание  Русская Православная Церковь  РПЦ  Священный Синод 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

22:04 Общество РПЦ приняла решение о допустимости отпевания детей, доведенных до самоубийства

13:49 Власть Ключевая ставка в России достигла рекордного уровня в 21%

12:37 Происшествия Бастрыкин поручил передать в главк расследование резонансного дела в Коркино

12:15 Происшествия В Коркино стабилизировалась ситуация, связанная со стихийным сходом граждан, спровоцированным резонансным убийством

11:56 Общество Падение автокредитования в сентябре остановилось - ОКБ

Актуальные материалы

21:36 В мире Страны БРИКС утвердили Казанскую декларацию саммита

18:21 В России Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН

13:04 Происшествия С 7 октября временно недоступны сайты ГАС «Правосудие»

18:14 Общество За организацию незаконной миграции будет грозить конфискация имущества – Госдума

07:29 Общество Для наведения порядка в сфере миграции нужно вывести миграционную службу из состава МВД - Справедливая Россия

18:17 В мире МИД: Россия изменит свою ядерную доктрину из-за эскалационного курса Запада

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru