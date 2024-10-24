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25.10.2024, 22:04
РПЦ приняла решение о допустимости отпевания детей, доведенных до самоубийства
25 октября — Mossovetinfo.ru — Русская Православная Церковь приняла решение о допустимости отпевания детей, доведен...
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Общество
25.10.2024, 11:56
Падение автокредитования в сентябре остановилось - ОКБ
25 октября — Mossovetinfo.ru — За сентябрь банки выдали россиянам 131,55 тыс. автокредитов на 192,69 млрд руб. В годовом отн...
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Общество
24.10.2024, 17:15
За третий квартал количество выдач ипотечных кредитов сократилось на 42%, объем – на 47% - ОКБ
24 октября — Mossovetinfo.ru — За сентябрь банки выдали 79,20 тыс. ипотечных кредитов (сноска 1) на 343,76 млрд руб. В годово...