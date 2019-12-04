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Общество     04.12.2019 14:58

РПЦ выступила против закона о домашнем насилии

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Теги:  РПЦ  законы  закон о домашнем насилии  обсуждение 

4 декабря. Mossovetinfo.ru – Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства заявила, что Русская православная церковь выступает против принятия закона о профилактике домашнего насилия.

Как говориться в заявлении комиссии, предлагаемый вариант законопроекта имеет ряд правовых дефектов. Применение норм закона приведет к произволу и нарушению конституционных прав граждан, в том числе на неприкосновенность жизни, личную и семейную тайну, право на защиту информации о частной жизни граждан, презумпцию невиновности и другие.

Кроме того, по мнению РПЦ предлагаемый закон несовместим с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями и имеет явную антисемейную направленность, создает возможности для произвольного изъятия детей и отстранения родителей от воспитания детей.

В своем заявлении Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства призвала депутатов отказаться от рассмотрения и принятия закона.

Законопроект о профилактике домашнего насилия был опубликован в конце ноября на официальном сайте Совета Федерации. Авторы законопроекта призвали всех желающих принять участие в его обсуждении и вносить свои предложения по корректировке его статей.


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Теги: 
РПЦ  законы  закон о домашнем насилии  обсуждение 

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