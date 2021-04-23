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Общество     23.04.2021 15:45

Рсопотребнадзор разъяснил почему после прививки надо тестироваться на COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Роспотребнадзор  вакцинация  тестирование 

23 апреля. Mossovetinfo.ru — Директор по клинической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева в интервью РИА Новости рассказала почему в некоторых случаях сдавать тесты на COVID-19 необходимо даже вакцинировавшимся

По словам Плоскиревой, некоторые санитарные правила не разделяют людей на прошедших вакцинацию и не прошедших, они просто требуют пройти ПЦР-тестирование.

«Они предписывают сдавать ПЦР-тест, например, при госпитализации, есть организации, которые еженедельно тестируют своих сотрудников. В этих санитарных требованиях нет дифференциации на тех, кто прошел вакцинацию, и кто не прошел», - заявила эпидемиолог.

При этом, Плоскирева подчеркнула, что соблюдение этих санитарных правил обязательно для всех, поэтому в некоторых случаях тестирование на коронавирус необходимо даже для тех, кто прошел вакцинацию.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Роспотребнадзор  вакцинация  тестирование 

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