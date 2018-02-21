С 23 по 28 февраля в Москве ожидается аномально холодная погода – МЧС

21 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - «С 23 по 28 февраля 2018 года в городе Москве ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-12 градусов, местами на 15-18 градусов ниже климатической нормы», - сообщает МЧС Москвы.



На 22 февраля из-за морозов в Москве и во всех регионах Центрального федерального округа объявлен предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности, сообщил Гидрометцентр РФ на своем сайте.



МЧС рекомендует «воздерживаться от продолжительного пребывания на улице», носить теплую одежду и обувь, а водителям - отказаться от дальних поездок и быть внимательными на дорогах.