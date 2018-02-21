21:11 Город (Москва и область) Собянин: за десять дней в Москве на Масленице побывали 4,75 млн москвичей и туристов
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19:00 Общество С 23 по 28 февраля в Москве ожидается аномально холодная погода – МЧС
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16:33 В России Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ состоится 1 марта
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11:39 Город (Москва и область) До минус 25 градусов в ночь на 23 февраля в Московском регионе подтверждает Гидрометцентр
10:21 В мире Мировой рекорд побила фигуристка Алина Загитова в короткой программе ОИ-2018
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19:49 Город (Москва и область) Москва и Подмосковье подготовилась к ухудшению погодных условий в ближайшую неделю
19:01 Общество Марш Немцова 25 февраля согласован городскими властями
14:06 Город (Москва и область) Губернатор Подмосковья поручил в 2018 году внедрить систему раздельного сбора мусора