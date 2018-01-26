С 27 января кинотеатр «Пионер» вынужден прекратить показы фильма «Смерть Сталина»

26 января. Mossovetinfo.ru - Кинотеатр «Пионер» с 27 января вынужденно снял с показа скандальный фильм «Смерть Сталина». Зрителям вернут деньги за билеты, сказано в сообщении на официальном аккаунте кинотеатра в Facebook.



«По независящим от нас причинам, с 27 января кинотеатр «Пионер» вынужден прекратить показы фильма «Смерть Сталина». Деньги за билеты будут всем возвращены», - говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что билеты на фильм на все объявленные сеансы были раскуплены.



23 января, за два дня до премьеры картины в России, Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Эта сатирическая комедия о борьбе за власть в СССР после смерти генерального секретаря ЦК КПСС Иосифа Сталина в 1953 году.