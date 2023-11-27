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Общество     30.11.2023 17:45

С начала года в Москве IT-специалисты взяли в Сбере около 33 млрд рублей льготной ипотеки

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Теги:  IT-специалисты  Сбер  Москва  ипотека  кредит 

30 ноября — Mossovetinfo.ru — За 10 месяцев 2023 года специалисты в сфере информационных технологий получили в Московском банке Сбербанка 3,1 тыс. ипотечных кредитов (в 5,6 раз больше, чем за весь 2022 год) на общую сумму свыше 32,9 млрд рублей, - сообщили ИА "Моссовет" в пресс-службе Московского банка Сбербанка.

Доля «IT-ипотеки» в общем объеме ипотечного кредитования от Сбера превысила в столице 9,7%. Это стало возможным, в том числе, благодаря очередному расширению льготной программы: с сентября заёмщики в возрасте до 35 лет включительно могут оформить кредит без учёта минимального уровня дохода.

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Теги: 
IT-специалисты  Сбер  Москва  ипотека  кредит 

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