С начала года в Москве IT-специалисты взяли в Сбере около 33 млрд рублей льготной ипотеки

30 ноября — Mossovetinfo.ru — За 10 месяцев 2023 года специалисты в сфере информационных технологий получили в Московском банке Сбербанка 3,1 тыс. ипотечных кредитов (в 5,6 раз больше, чем за весь 2022 год) на общую сумму свыше 32,9 млрд рублей, - сообщили ИА "Моссовет" в пресс-службе Московского банка Сбербанка.



Доля «IT-ипотеки» в общем объеме ипотечного кредитования от Сбера превысила в столице 9,7%. Это стало возможным, в том числе, благодаря очередному расширению льготной программы: с сентября заёмщики в возрасте до 35 лет включительно могут оформить кредит без учёта минимального уровня дохода.