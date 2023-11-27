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Общество
30.11.2023, 17:45
С начала года в Москве IT-специалисты взяли в Сбере около 33 млрд рублей льготной ипотеки
30 ноября — Mossovetinfo.ru — За 10 месяцев 2023 года специалисты в сфере информационных технологий получили в Московск...
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Общество
28.11.2023, 12:37
Собянин: Зимний сезон проекта «Мой спортивный район» стартует в Москве 1 декабря
28 ноября — Mossovetinfo.ru — 1 декабря стартует сезон проекта «Мой спортивный район», сообщил мэр Москвы Сергей Собя...
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Общество
27.11.2023, 09:23
В Крыму без электроснабжения оказались 498 тысяч человек
27 ноября — Mossovetinfo.ru — В Крыму без электроснабжения оказались 498 тыс. человек, сообщил советник главы республи...