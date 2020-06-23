23 июня. Mossovetinfo.ru – Салют, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, 24 июня запустят в Москве с одной точки. Об этом сообщили в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции.



Салют запустят на Лужнецкой набережной. Он начнется в 23:00 и будет длиться 15 минут.