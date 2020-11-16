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Общество     16.11.2020 16:18

Сама по себе вакцина от коронавируса не остановит пандемию - ВОЗ

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Теги:  ВОЗ  коронавирус  вакцина 

16 ноября. Mossovetinfo.ru – Вакцина от коронавируса сама по себе не остановит пандемию, а лишь позволит взять распространение заболевания под контроль, написал в своем микроблоге в Twitter глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус

По словам Гебрейсуса, вакцина сыграет решающую роль в том, чтобы взять пандемию пол контроль, но при этом, она станет лишь дополнением к другим рычагам, для победы над коронавирусом.

Глава ВОЗ отметил, что несмотря на появление вакцин, необходимо будет продолжать тестирование и изоляцию зараженных, отслеживание контактов инфицированных и другие меры предосторожности.

«Но важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие способы, которыми мы располагаем, а не заменять их», - заявил Гебрейсус.


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Теги: 
ВОЗ  коронавирус  вакцина 

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