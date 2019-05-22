22 мая. Mossovetinfo.ru – В среду, 22 мая, в Москве ожидается самый теплый день весны, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, в течение дня в Москве вероятны кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха днем в Москве +25…+27°, в Подмосковье +23…+28°. Атмосферное давление снизится и составит 743 миллиметра ртутного столба.