1 февраля. Mossovetinfo.ru - Сайт «Мосэкомониторинга» может возобновить работу во второй половине февраля 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.



Ранее Гринпис направил жалобы на действия и бездействие московских властей в связи с сокрытием от общественности полных данных о загрязнении воздуха.



Сайт был закрыт в сентябре 2017 года «в связи с модернизацией». Данные о состоянии воздуха публикуются на сайте мэрии Москвы.