Другие материалы
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Общество
01.02.2018, 11:53
Синоптики предупредили москвичей о 20-градусных морозах
1 февраля. Mossovetinfo.ru - Синоптики предупредили москвичей о 20-градусных морозах в начале февраля. «6,7, 8 и 9 февраля в ночные часы ударят 20-градусные морозы. День ото дня небосвод всё чащ...
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Общество
01.02.2018, 08:55
Сайт «Мосэкомониторинга» может заработать во второй половине февраля
1 февраля. Mossovetinfo.ru - Сайт «Мосэкомониторинга» может возобновить работу во второй половине февраля 2018 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента природопользования...
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Общество
01.02.2018, 08:01
Гринпис: москвичам недоступна информация о загрязнении воздуха
1 февраля. Mossovetinfo.ru – Гринпис России направил жалобы на действия и бездействие московских властей в связи с сокрытием от общественности полных данных о загрязнении воздуха. «Департамент пр...