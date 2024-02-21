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Общество
27.02.2024, 07:05
Сегодня отмечается Всемирный день НКО
27 февраля — Mossovetinfo.ru — 27 февраля отмечается Всемирный день некоммерческих организаций (НКО). Главная его цел...
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Общество
24.02.2024, 15:17
Умер глава Верховного суда России Лебедев
24 февраля — Mossovetinfo.ru — Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев умер 23 февраля на 81-м году жизни,...
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Общество
21.02.2024, 09:45
Закон о применении умерщвления социально опасных бездомных животных принят в республике Тыва
21 февраля — Mossovetinfo.ru — 21 февраля Верховный Хурал Республики Тыва принял во втором чтении и в целом законопро...