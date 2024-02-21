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Общество     27.02.2024 07:05

Сегодня отмечается Всемирный день НКО

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Теги:  Всемирный день НКО 

27 февраля — Mossovetinfo.ru — 27 февраля отмечается Всемирный день некоммерческих организаций (НКО). Главная его цель — рассказать о людях, которые помогают нуждающимся, поддерживают горожан с инвалидностью, заботятся о животных и окружающей среде. Телеграм-канал мэра Мрсквы Сергея Собянина и сайт горадминистрации сообщают, напоминают о роли НКО в помощи тем, кто в ней нуждается. НКО помогают горожанам с инвалидностью, представителям старшего поколения, семьям в трудной жизненной ситуации, заботятся о животных и окружающей среде, "их кропотливая работа вызывает восхищение".
 
Москва поддерживает некоммерческий сектор. В экосистему помощи НКО входит комплекс проектов грантовой, имущественной и информационной поддержки.
 
С 2002 года в рамках Конкурса грантов для некоммерческих организаций город поддержал больше 3,2 тыс. социальных инициатив, в которых поучаствовали 9 млн человек.

За пять лет реализации программы "Москва — добрый город" 548 некоммерческим организациям выделили 2 млрд рублей.  
 
Кроме того, весной прошлого года 42 НКО, которые помогают участникам специальной военной операции и членам их семей, направили дополнительно 90 млн рублей


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Теги: 
Всемирный день НКО 

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