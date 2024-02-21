Сегодня отмечается Всемирный день НКО

27 февраля — Mossovetinfo.ru — 27 февраля отмечается Всемирный день некоммерческих организаций (НКО). Главная его цель — рассказать о людях, которые помогают нуждающимся, поддерживают горожан с инвалидностью, заботятся о животных и окружающей среде. Телеграм-канал мэра Мрсквы Сергея Собянина и сайт горадминистрации сообщают, напоминают о роли НКО в помощи тем, кто в ней нуждается. НКО помогают горожанам с инвалидностью, представителям старшего поколения, семьям в трудной жизненной ситуации, заботятся о животных и окружающей среде, "их кропотливая работа вызывает восхищение".



Москва поддерживает некоммерческий сектор. В экосистему помощи НКО входит комплекс проектов грантовой, имущественной и информационной поддержки.



С 2002 года в рамках Конкурса грантов для некоммерческих организаций город поддержал больше 3,2 тыс. социальных инициатив, в которых поучаствовали 9 млн человек.



За пять лет реализации программы "Москва — добрый город" 548 некоммерческим организациям выделили 2 млрд рублей.



Кроме того, весной прошлого года 42 НКО, которые помогают участникам специальной военной операции и членам их семей, направили дополнительно 90 млн рублей