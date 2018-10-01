1 октября. Mossovetinfo.ru – Прошедший сентябрь стал одним из самых теплых в Москве за всю историю метеонаблюдений, сообщает портал «Метеоновости».
Аномалия температуры составила +3,6 градуса, больше было только в 1938 году, когда аномалия температуры составила +3,8 градуса. При этом, после аномально теплой погоды в первые недели сентября, в последнюю неделю месяца температура воздуха в Москве резко упала и оказалась ниже климатической нормы.
Также отмечается, что количество осадков, выпавших в столице в сентябре, оказалось выше нормы. За месяц в городе выпало 78 миллиметров осадков, при норме в 65 миллиметров.
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