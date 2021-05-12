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Общество     12.05.2021 15:30

Сергей Кириенко возглавит наблюдательный совет общества «Знание»

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Теги:  Сергей Кириенко  общество Знание  наблюдательный совет  выборы 

12 мая. Mossovetinfo.ru — Первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко возглавит наблюдательный совет общества «Знание», сообщает РБК со ссылкой на источники.

Соответствующее решение будет принято на проходящем в Москве съезде общества «Знание».

Должность председателя координационного совета общества займет первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Любовь Глебова.

Сообщается, что кандидатуры Кириенко и Глебовой предложены Министерством науки и высшего образования.

Кроме того, издание сообщает, что на пост генерального директора общества «Знание» предложена кандидатура основателя образовательных платформ «Фоксфорд» и «Нетология-групп» Максима Древаля. Сопредседателями координационного совета предлагается избрать ректора РАНХиГС Владимира Мау и директора Психологического института Российской академии образования Юрия Зинченко.

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Теги: 
Сергей Кириенко  общество Знание  наблюдательный совет  выборы 

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