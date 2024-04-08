Сергей Миронов даст старт новому общественному движению "МЫ ЕСТЬ РУССКИЕ"

11 апреля — Mossovetinfo.ru —— 11 апреля в Москве, в Государственном геологическом музее имени В.И. Вернадского РАН, Председатель Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ, руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов откроет учредительную конференцию Общероссийской общественной организации "МЫ ЕСТЬ РУССКИЕ". Миронов войдет в состав соучредителей новой организации, сообщает пресс-служба партии.



Среди основных целей организации – борьба с русофобией, попытками "отмены" русской культуры, консолидация соотечественников за рубежом, совершенствование межнациональной политики, развитие "народной" дипломатии в целях защиты и объединения Русского мира.



"Идея создания организации "МЫ ЕСТЬ РУССКИЕ" родилась "снизу", но она поддержана на самом верху и, уверен, послужит лучшим интересам России, – прокомментировал Сергей Миронов. – Как говорил Президент РФ Владимир Путин, "русский – это больше чем национальность". Это особая культурная, духовная, историческая идентичность. Инициаторы организации "МЫ ЕСТЬ РУССКИЕ" – это граждане России различных национальностей, это наши соотечественники из разных стран. Но это все – русские по духу люди, которые сегодня, в условиях СВО и антироссийской истерии Запада, чувствуют потребность сплотиться, встать на защиту Родины и своей идентичности. Они готовы гордо заявить всему миру: "МЫ ЕСТЬ РУССКИЕ", наш Русский мир безграничен, нашу любовь к России, к нашему языку, культуре, истории никто и никогда не отменит. Как председатель парламентской партии, полностью поддерживаю эту общественную инициативу".



Участие в конференции примут активисты организации из регионов России и зарубежных стран, представители органов государственной власти, политики, общественные деятели, эксперты.