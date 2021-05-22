Сергей Миронов предложил создать Федеральное агентство по делам ветеранов

22 мая. Mossovetinfo.ru - Во время визита в пятницу, 21 мая, в екатеринбургский Центр защиты прав граждан, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил создать Федеральное агентство по делам ветеранов.



В ходе совместного приема с руководителем Центров защиты прав граждан Андреем Кузнецовым к Миронову, к справедливороссам, обратились за помощью ветераны войны в Афганистане.



В своей жалобе на недостаточную поддержку со стороны государства ветераны отметили, что в сфере социальной защиты существует неразбериха, которая в итоге приводит к невыполнению даже уже существующих социальных программ и мер поддержки ветеранов.

Миронов отметил, что в партии знают эту проблему и предлагают устранить эту неразбериху в сфере соцзащиты. «Мы будем настаивать на создании Федерального агентства по делам ветеранов», – заявил Миронов.



Неполитический проект - Центр защиты прав граждан – создан партией «Справедливая Россия» в 2015 году. Проект поддержал Президент РФ Владимир Путин. Проект, работающий в 72 регионах России, призван научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы.