 
Актуальные темы:
Общество     22.05.2021 11:05

Сергей Миронов предложил создать Федеральное агентство по делам ветеранов

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Миронов  ветераны  защита  справедливость  Справедливая Россия – За правду  Центр защиты прав граждан 

22 мая. Mossovetinfo.ru - Во время визита в пятницу, 21 мая, в екатеринбургский Центр защиты прав граждан, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил создать Федеральное агентство по делам ветеранов.

В ходе совместного приема с руководителем Центров защиты прав граждан Андреем Кузнецовым к Миронову, к справедливороссам, обратились за помощью ветераны войны в Афганистане.

В своей жалобе на недостаточную поддержку со стороны государства ветераны отметили, что в сфере социальной защиты существует неразбериха, которая в итоге приводит к невыполнению даже уже существующих социальных программ и мер поддержки ветеранов.
Миронов отметил, что в партии знают эту проблему и предлагают устранить эту неразбериху в сфере соцзащиты. «Мы будем настаивать на создании Федерального агентства по делам ветеранов», – заявил Миронов.

Неполитический проект - Центр защиты прав граждан – создан партией «Справедливая Россия» в 2015 году. Проект поддержал Президент РФ Владимир Путин. Проект, работающий в 72 регионах России, призван научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Миронов  ветераны  защита  справедливость  Справедливая Россия – За правду  Центр защиты прав граждан 

Возврат к списку

Лента новостей

12:07 Город (Москва и область) Началось благоустройство улицы Красная Пресня и Звенигородского шоссе

11:22 Город (Москва и область) С 25 мая в СВАО на три дня закроют железнодорожный переход на Рижском переулке

11:18 Общество В Мосприроде рассказали о правилах поведения на особо охраняемых природных территориях

11:05 Общество Сергей Миронов предложил создать Федеральное агентство по делам ветеранов

09:36 Другое Арсен Захарян не полетит со сборной России в Австрию из-за болезни

Актуальные материалы

09:25 Город (Москва и область) В Москве ограничат скорость передвижения на электросамокатах

21:10 Город (Москва и область) Восемь станций метро появится за пределами МКАД до 2024 года

15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек

09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление

10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется

12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru